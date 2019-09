Les ministres iranien, russe et turc des Affaires étrangères se sont mis d’accord, mardi, sur la nécessité de contribuer à la tenue de la première réunion du Comité constitutionnel syrien prévue prochainement à Genève, en Suisse. Les chef de diplomatie iranien, Jawad Zarif, russe Serguei Lavrov et turc Mevlüt Ganugoglu ont tenu une réunion, mardi, en marge de de la 74e Assemblée générale des Nations unies à New York. «L’Iran, la Russie et la Turquie ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté, l’indépendance, l’unité et la cohésion de la Syrie», selon un communiqué publié sur le site web du ministère russe des Affaires étrangères.»Les ministres ont exprimé leur détermination à soutenir les travaux du Comité constitutionnel syrien, en s’engageant avec les parties syriennes et le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Syrie», mentionne la même source. «La réunion du Comité constitutionnel est une étape vitale qui ouvrirait toujours la voie à un processus politique durable mené par la Syrie. Cela est conforme aux décisions du Congrès du dialogue national syrien et à la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations unies», note, en outre, le communiqué.

La Syrie a remis, à cette occasion, la liste des noms des membres de la délégation gouvernementale pour le comité constitutionnel, aux ambassadeurs iranien et russe à Damas. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid al-Mouallem, a déclaré, à ce propos, que les activités du Comité constitutionnel chargé de rédiger la Constitution de la Syrie en crise, ne signifient pas la cessation des opérations militaires. «La guerre se poursuit en Syrie et nous poursuivrons les opérations militaires jusqu’à la libération de l’ensemble de notre territoire et cela n’est pas en contradiction avec les travaux sur la mise en place de la nouvelle Constitution», a déclaré M. al Mouallem à la télévision syrienne.»Nous n’acceptons pas les idées et un calendrier sur les activités du Comité qui nous soient imposés de l’extérieur et nous ne permettrons jamais une ingérence dans la rédaction de notre Constitution», a-t-il ajouté.

L’émissaire spécial de l’ONU en Syrie, Geir Pedersen, qui était en déplacement en Syrie, lundi dernier, a indiqué qu’il retournera à Damas après les réunions de l’Assemblée générale de l’ONU pour se mettre d’accord sur tous les détails. Pour rappel, les présidents iranien, russe et turc, respectivement Hassan Rohani, Vladimir Poutine et Tayeb recep Erdogan, se sont réunis le 16 septembre courant pour étudier la situation en Syrie. Les trois dirigeants avaient insisté, dans la déclaration commune sanctionnant les travaux de la réunion, «sur la souveraineté de la Syrie, son indépendance et son intégrité territoriale, ainsi que sur le strict respect des principes de l’ONU».