Le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) Saëb Erakat, infecté par le nouveau coronavirus, a dû être hospitalisé dans un établissement israélien après une dégradation de son état de santé, a indiqué sa famille. M. Erakat, négociateur en chef des Palestiniens, «est actuellement transporté en ambulance», a indiqué son frère Saber Erakat, affirmant que «sa situation n'est pas bonne».Il doit être admis dans un hôpital de Tel-Aviv, a affirmé l'OLP dans un communiqué. L'organisation a annoncé le 9 octobre que le dirigeant de 65 ans avait été contaminé par le nouveau coronavirus. Atteint de fibrose pulmonaire, M. Erakat -l'une des personnalités palestiniennes les plus connues à l'étranger- a subi en 2017 une greffe de poumon dans un hôpital américain avant de reprendre ses activités. Proche du président palestinien Mahmoud Abbas, il a multiplié ces dernières semaines les déclarations contre la normalisation des relations entre Israël et des pays du Golfe. Depuis le début de la pandémie, 42.490 cas de contamination -dont 381 décès- ont été recensés en Cisjordanie, et environ 4650 cas à Ghaza, dont 27 décès, sur deux millions de Palestiniens.s.