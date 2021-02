Saint-Marin, la minuscule République enclavée dans le nord de l’Italie, a annoncé, hier ? qu’elle allait utiliser le vaccin russe Spoutnik V pour vacciner sa population contre la Covid-19. «Le combat contre le coronavirus ne doit pas avoir de connotations géopolitiques et ne doit connaître aucune frontière», a déclaré le ministre des Affaires étrangères Luca Beccari dans un communiqué. «Les petits Etats européens comme Saint-Marin doivent être en mesure d’assurer une campagne de vaccination uniforme sur tout leur territoire», a-t-il ajouté. Le micro-Etat, qui compte 34 000 habitants, n’a pas encore lancé sa campagne vaccinale et a jusqu’ici enregistré 3 400 cas et 72 morts. Il compte débuter sa campagne de vaccination «dans les prochains jours».