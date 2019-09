Alors que les sondages le propulsent loin devant tous les autres candidats à l’élection présidentielle du 15 septembre, Nabil Karoui occupe, depuis la prison d’El Mornaguia, la scène politico-médiatique grâce à l’activisme de Salwa Smaoui, son épouse qui était l’invitée, jeudi dernier , de la chaîne Elhiwar Ettounsi. Salwa Smaoui qui mène la campagne électorale du parti créé par son époux a d’emblée martelé que Nabil Kaoui est un prisonnier politique : « Ce ne sont pas des paroles en l’air ! D’abord, Nabil Karoui est un homme politique et il est candidat à la présidentielle. Il a été arrêté à trois semaines du scrutin, pour une affaire qui date de 2016. Ensuite, la manière avec laquelle il a été arrêté est scandaleuse. Toute cette violence n’a même pas été utilisée avec les terroristes. Pourtant, Nabil Karoui a toujours respecté la justice. Il s’est rendu à toutes les auditions sans aucune objection.» Apportant certains détails, elle rappelle qu’au départ, Nabil Karoui a été convoqué en tant que témoin. Lorsqu’il est arrivé à la tête des sondages d’opinion en 2019, il est passé du statut de témoin à celui d’accusé. L’affaire de Nabil Karoui est encore en cours d’instruction. Le juge d’instruction n’a pas fini son enquête. Il n’a pas encore décidé si son affaire doit être déférée devant le tribunal de première instance et pourtant il a été mis en prison. De quelle présomption d’innocence parle-t-on ? Nabil Karoui a été victime d’une délation de la part de l’organisation I Watch concernant une suspicion de blanchiment d’argent. L’affaire ne concerne pas une évasion fiscale comme le prétendent certains », s’indigne-t-elle.

Salwa Smaoui point alors du doigt ce qu’elle pense être une machination politique : « dans l’affaire Nabil Karoui, des lignes rouges ont été dépassées. En premier lieu, son incarcération. Ensuite, la famille, une autre ligne rouge. Aujourd’hui, j’accuse les parties au pouvoir de tout ce qui arrive à Nabil Karoui. Je ne veux pas remettre en cause l’indépendance et l’intégrité de la justice. J’appelle la justice à accélérer l’examen de l’affaire Nabil Karoui et à rendre son jugement sans succomber aux pressions. La justice doit jouer son rôle en toute indépendance ».

Par ailleurs, les observateurs de la Mission d’observation électorale de l’Union européenne(MOE UE) mobilisés en Tunisie, afin de prendre part à la surveillance de la campagne électorale de la présidentielle en cours, se sont rendus, jeudi, au guichet unique de l’IRIE, rapportent des médias locaux. Le déploiement desdits observateurs au nombre de 28 à travers les gouvernorats de la Tunisie, a eu lieu, mardi, en présence de Marie-Violette Cesar, Cheffe adjointe de la Mission d’observation électorale de l’Union européenne (MOE UE) en Tunisie. Les observateurs, présents en Tunisie, à l’invitation de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), seront déployés jusqu’au 13 septembre, soit jusqu’à la fin de la campagne électorale, a précisé Mme Cesar. Les observateurs ont pris ainsi connaissance du rôle de ce bureau chargé de la coordination des activités électorales dans la région durant la campagne électorale à la présidentielle prévue le 15 septembre courant. Nicoleta Stupu (MOE UE) a souligné que durant leur mission, ils rencontreront les responsables de l’administration électorale, les candidats, les partis politiques, la société civile, les membres du bureau de vote, les électeurs, les médias et les citoyens.