Le ministre sud-coréen de l’Unification, Kim Yeon-chul, a souligné, hier, la nécessité d’un accord intérimaire dans les négociations sur la dénucléarisation entre la Corée du nord et les Etats-Unis dans le cadre des efforts visant à maintenir la dynamique de dialogue. Il a ajouté lors d’une conférence de presse qu’une entente de principe servant de tremplin vers un accord final, qualifiée de «sagesse de modus vivendi», serait nécessaire pour empêcher la situation de s’aggraver et relancer cette dynamique. Des discussions de travail sur la dénucléarisation se sont tenues en octobre dernier à Stockholm, mais ont pris fin sans progrès. Pyongyang a fixé la fin de cette année 2019 comme date butoir des négociations. Kim a noté que la Corée du Sud prêtait attention au projet de résolution sur le règlement politique présenté par la Chine et la Russie au Conseil de sécurité de l’ONU. Ce texte exhorte Pyongyang et Washington à poursuivre le dialogue et appelle à la reprise des pourparlers à six, proposant la levée de certaines sanctions visant la Corée du Nord. Les pourparlers à six, qui impliquaient la Corée du Sud, la Corée du Nord, la Chine, les Etats-Unis, la Russie et le Japon, sont suspendus depuis la fin 2008, date à laquelle la Corée du Nord s’en est retirée. La Chine et la Russie ont appelé à leur reprise.