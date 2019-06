Six policiers et un officier ont été tués dans une attaque terroriste mardi soir près d’Al-Arich, dans le nord du Sinaï, région isolée où sévit une insurrection, a annoncé hier le ministère de l’Intérieur. Cette nouvelle attaque intervient en pleine Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football en Egypte, pour laquelle les stades utilisés ont toutefois été placés sous haute sécurité et se trouvent à distance du Nord-Sinaï. «Un groupe d’éléments terroristes a attaqué mardi soir un centre de rassemblement de la police dans le sud-ouest d’Al-Arich», a indiqué le ministère dans un communiqué, faisant état de la mort de six policiers et d’un officier. Quatre assaillants ont également été tués «lors des accrochages» qui ont suivi l’attaque, dont un par la ceinture d’explosif qu’il portait, a-t-on appris de même source. La sécurité reste une préoccupation majeure pour l’Egypte, presque neuf ans après la révolte populaire de 2011 qui a chassé le président Hosni Moubarak du pouvoir et les troubles qui ont suivi.