L'armée égyptienne a annoncé vendredi avoir tué sept terroristes présumés au cours d'un raid dans le Sinaï. «Les forces armées ont mené une opération ciblée qui a provoqué la mort de sept takfiris», a indiqué l'armée dans un communiqué, employant un terme utilisé par les autorités égyptiennes pour désigner les terroristes. Des engins explosifs, des armes, des munitions et des talkies-walkies ont été retrouvés sur place, selon le communiqué. Les forces de sécurité égyptiennes s'efforcent depuis des années de contenir l'insurrection dans le nord du Sinaï, à laquelle prend part un groupe local affilié à l'organisation autoproclamée «Etat islamique» (EI/Daesh). L'armée a lancé en février 2018 une vaste opération «antiterroriste» dans la région mais aussi dans certaines parties du désert occidental, entre la vallée du Nil et la frontière avec la Libye. Depuis son lancement, plus de 930 terroristes présumés et des dizaines de militaires ont été tués, selon les chiffres officiels.