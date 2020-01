Six enfants tunisiens, orphelins de terroristes tués en 2016 à Syrte, ex-bastion du groupe Etat islamique (EI) en Libye, ont été rapatriés, jeudi, en Tunisie, où il ont été reçus par le président Kaïs Saïed, qui a appelé à accélérer les rapatriements, annonce la présidence tunisienne. Les six enfants, âgés de 3 à 12 ans, étaient pris en charge depuis trois ans, tout comme des enfants de dizaines d’autres nationalités, par le Croissant-Rouge dans un centre d’accueil à Misrata, ville située à 240 km à l’ouest de Syrte. Les enfants, arrivés à Tunis dans la soirée, ont été reçus par le président, qui a «méticuleusement suivi le dossier», selon un communiqué de la présidence. M. Saïed a appelé les institutions publiques à assurer «une prise en charge psychologique et médicale» de ces enfants avant qu’ils ne soient confiés à leur famille. Il a indiqué qu’un accord avait été trouvé avec le gouvernement d’union nationale libyen pour «faciliter les procédures et accélérer le rapatriement» des autres enfants encore en Libye.