Six femmes, dont l’une enceinte, ont été tuées, vendredi, dans l’explosion d’une mine artisanale au passage de l’ambulance qui les transportait dans le sud du Mali, ont annoncé les autorités judiciaires régionales. Les six femmes étaient transportées en ambulance «entre Boura et Yorosso», dans la région de Sikasso (sud), a indiqué le procureur de Koutiala, Dramane Diarra. Le seul rescapé de l’explosion est le chauffeur de l’ambulance, a ajouté le procureur Diarra, précisant qu’il était «gravement blessé». Il a été transporté à l’hôpital régional, selon un élu local. L’explosion a eu lieu dans la région de Sikasso, au sud du Mali.