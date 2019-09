Six membres de l’organisation des Frères musulmans, interdite en Egypte, ont été tués dans une opération de police près du Caire, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur.»Six membres de l’organisation terroriste des Frères musulmans ont été tués après des échanges de tirs avec la police pendant une opération dans leur cache dans la ville du 6 Octobre (ouest du Caire)», a précisé le communiqué. Selon la même source, qui ne précise pas si l’opération est en lien avec les récentes manifestations antigouvernementales, «ils se préparaient à conduire une série d’opérations terroristes dans un avenir proche». En 2013, Abdel Fattah al-Sissi, alors chef de l’armée, avait destitué le président Mohamed Morsi, issu des rangs des Frères musulmans, à la faveur de manifestations de masse.

M. Morsi, décédé en prison en juin dernier, n’a occupé la présidence que pendant un an. Par la suite, M. Sissi a été élu président en 2014. Depuis, il a mené une répression sans merci contre l’opposition, particulièrement la confrérie des Frères musulmans, déclarée «organisation terroriste» par la justice en 2013. De rares manifestations anti-Sissi se sont déroulées vendredi et samedi dans plusieurs villes d’Egypte. Plusieurs médias d’Etat ont immédiatement affirmé que les manifestants étaient influencés par les Frères musulmans.