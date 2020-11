Au moins six membres des forces de sécurité ont été tués et 12 autres blessés, hier, dans deux attaques distinctes dans les provinces de Baghlan et de Nimroz en Afghanistan. Selon des sources sécuritaires dans la province de Baghlan, les insurgés talibans ont tendu une embuscade aux forces de sécurité dans cette province située au nord du pays, faisant trois morts et six blessés dans les rangs des soldats et causant des dommages aux véhicules de l’armée, a rapporté la chaîne de télévision afghane TOLONews. Les talibans ont revendiqué la responsabilité de cette attaque. Une autre attaque talibane contre un poste à Chakhansoor, dans la province de Nimroz au sud-ouest du pays, a tué trois policiers et blessé six autres.