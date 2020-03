Des terroristes présumés ont attaqué, hier, une base militaire dans l'Etat du Borno, dans le nord-est du Nigeria, tuant quatre policiers et deux membres des milices civiles, a-t-on appris auprès de sources sécuritaires. Les insurgés sont arrivés à l'aube à bord de camions militarisés et ont mené un raid sur la base de la ville de Damboa, à la frontière avec la forêt de Sambisa, repaire des combattants fidèles à la faction de Boko Haram dirigée par Abubakar Shekau.»Nous avons perdu quatre policiers et deux miliciens», -combattant aux côtés de l'armée nigériane dans la lutte contre les terroristes-, a indiqué un officier militaire, sous couvert de l'anonymat. Ce bilan des pertes humaines a été confirmé par le chef des milices civiles, Ibrahim Liman. Un habitant de Damboa, Modu Malari, a indiqué que l'armée avait repoussé les insurgés de la ville après deux heures de combat au cours desquelles les terroristes ont utilisé des armes lourdes et des roquettes. Selon lui, une cinquantaine d'habitants ont été blessés par les tirs. Le conflit entre les forces armées nigérianes et Boko Haram a fait quelque 35.000 morts depuis 2009 et près de deux millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leurs foyers, selon l'ONU. Il s'est étendu au Niger, au Tchad et au Cameroun voisins.