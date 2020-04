Six personnes ont été tuées dans une attaque attribuée au groupe armé des Forces démocratiques alliées (ADF) dans la région de Beni, isolée en raison du coronavirus, dans l’est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris, hier, de sources locales. L’attaque a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi dans la localité de Halungupa, à environ 30 km de Beni dans la province du Nord-Kivu en proie à la violence depuis 25 ans.

«Le bilan est de six morts : cinq hommes et un enfant», a déclaré John Kambale Sibendire, chef du groupement de Malambo. Un bilan confirmé par le chef de la police. Dans le Nord-Kivu, trois villes majeures (Goma, Beni et Butembo) ont été isolées du reste de la province par les autorités afin de stopper la propagation du Covid-19. Cette zone se prépare aussi à sortir de l’épidémie de la maladie à virus Ebola dont la fin doit être techniquement proclamée le 12 avril.