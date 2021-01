Quatre militaires et deux civils ont trouvé la mort vendredi dans une attaque d’une bande armée à l’ouest du Cameroun, a indiqué le porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Vendredi à l’aube, des éléments des «bandes armées sécessionnistes» ont attaqué un poste de contrôle militaire à Matazem, à cheval entre la région de l’Ouest et le Nord-Ouest, a souligné M. Sadi, également ministre de la Communication. «Le bilan est de six morts, dont quatre éléments des forces de Défense nationale et deux civils», a-t-il ajouté. Mercredi, quatre militaires ainsi qu’une fonctionnaire avaient péri dans l’explosion d’une bombe au passage du convoi d’un préfet à Mbengwi, dans le Nord-Ouest, attribuée par Yaoundé aux sécessionnistes anglophones. Depuis trois ans, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest vivent au rythme d’attaques meurtrières des groupes armés séparatistes réclamant l’indépendance des deux régions.