Six éléments du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh) ont été tués dans un raid aérien dans le nord de la province de Kirkouk en Irak, a indiqué l'armée irakienne. «L'aviation de la coalition internationale, sous les ordre du commandement des opérations conjointes, a mené une frappe aérienne visant un tunnel dans la région de Sarjawan, au sud de Kirkouk», rapporte un communiqué publié par la cellule des médias de sécurité (affiliée au ministère de la Défense irakien). L'attaque a abouti à la destruction totale du tunnel, où se cachaient six éléments terroristes de Daesh, tous tués lors du raid, précise le communiqué. Depuis le début de l'année, les forces irakiennes ont intensifié les opérations de ratissage et les raids pour traquer les membres de Daesh.