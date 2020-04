Six terroristes ont été «neutralisés» samedi matin dans une embuscade à Djibo dans le Sahel contre l’armée burkinabèe qui a perdu un soldat, a annoncé samedi soir l’armée dans un communiqué. Dans la matinée, une unité du détachement de Djibo et une unité de gendarmerie en mission de reconnaissance ont été prises dans une embuscade, a indiqué le communiqué du chef d’état-major général des armées. «La réaction des a permis de neutraliser six terroristes. Un militaire a malheureusement été tué lors de cette attaque», a précisé le communiqué de l’armée. Le texte rappelle que cinq autres militaires sont morts jeudi, lors de l’attaque contre le détachement de Sollé (province du Loroum). «Tout en saluant la mémoire des soldats disparus, le chef d’état-major général des armées félicite les hommes pour leur vigoureuse riposte», conclut le communiqué.