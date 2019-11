Le président camerounais, Paul Biya, a présidé vendredi, à Yaoundé, l’ouverture d’un sommet extraordinaire de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cémac), qui regroupe six pays, pour débattre notamment de l’avenir du franc CFA. Après les pays d’Afrique de l’Ouest, c’est au tour de l’Afrique centrale de questionner la pertinence d’une monnaie aux réserves de change déposées en France et convertible en euro, présentée par certains comme «héritée de la colonisation». «Les présentes assises nous donnent à nouveau l’occasion d’échanger et d’arrêter des mesures complémentaires pouvant consolider le redressement économique de notre sous-région», a déclaré M. Biya. Le sommet de Yaoundé, était consacré notamment à la situation économique des pays de la Cémac le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Dans un dossier de presse, la présidence camerounaise a indiqué que «la monnaie héritée de la colonisation (le franc CFA) divise les économistes et les chefs d’état de la zone Franc». Cinq chefs d’état sur les six que compte la Cémac ont pris part au sommet de Yaoundé.