Le sultan Qabous d’Oman est mort à l’âge de 79 ans après un demi-siècle de règne à la tête de ce pays stable et neutre dans un Golfe sous tension, et sa succession s’est déroulée rapidement avec la désignation, hier, d’un de ses cousins, Haitham ben Tarek. Dans une première réaction d’un dirigeant occidental, le chef du gouvernement britannique Boris Johnson a salué un «dirigeant exceptionnellement sage et respecté» qui était impliqué «dans la paix et l’entente entre les nations». Qabous, qui avait pris le pouvoir à son père lors d’un coup d’Etat en juillet 1970, souffrait depuis un certain temps d’une maladie qui aurait été selon des diplomates un cancer du côlon. Ses multiples hospitalisations en Allemagne avaient déjà suscité des inquiétudes sur sa succession et la stabilité de ce pays du Golfe. Mais cette succession s’est déroulée rapidement et sans accroc avec la désignation du ministre du Patrimoine et de la Culture et cousin du défunt sultan. «Haitham ben Tarek a prêté serment comme nouveau souverain (...) après une réunion de la famille royale qui a validé le choix (d’un successeur fait par le défunt) sultan», a écrit le gouvernement sur Twitter. Le commentateur de la télévision publique d’Oman a précisé que la famille royale avait décidé d’ouvrir la lettre dans laquelle le sultan Qabous avait désigné son successeur.

Haitham ben Tarek, un passionné de sport de 65 ans, a occupé le poste de sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères pour les affaires politiques, avant de devenir ministre du Patrimoine et de la Culture au milieu des années 1990. Il a également été le premier dirigeant de la Fédération de football d’Oman au début des années 1980. L’Arabie saoudite, les Emirats, l’Egypte, la Jordanie, le Qatar et le Koweït ont salué la mémoire du sultan, tout comme les rebelles chiites Houthis. L’ancien président américain George W. Bush a salué «une force stable au Moyen-Orient et un allié important des Etats-Unis», ajoutant que «sa majesté avait une vision pour un Oman moderne, prospère, et pacifique, et il a fait de cette vision une réalité». «Il est quasiment impossible d’imaginer Oman sans le sultan Qabous à sa tête», estime Kristian Ulrichsen, expert à la Rice University’s Baker Institute aux Etats-Unis. «Son leadership éclairé et sa stature d’homme d’Etat dans la région sont plus que jamais nécessaires», a-t-il ajouté sur Twitter, citant la visite à Oman du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu malgré la politique de terreur menée dans les territoires palestiniens occupés et à Ghaza.