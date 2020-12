Après avoir fait montre de fermeté dans son opposition à l'amorce de pourparlers avec les «groupes armés terroristes» au Mali, la France entreprend, petit à petit, un rétropédalage politique, rendu inévitable par la démarche des nouvelles autorités du pays sahélien où un échange de plus d'une centaine de prisonniers a permis la libération de quatre otages dont deux humanitaires français, à l'initiative de Bamako, la France ayant été absente des négociations. L'évolution malienne sur le principe d'un dialogue avec les groupes islamistes avait été, d'abord, critiquée par le chef de l'Etat français, Emmanuel Macron, mais, la semaine dernière, le chef d'état-major des Armées avait assoupli la position en indiquant que seuls «certains» groupes extrémistes doivent être exclus de la discussion. Et quelques jours plus tard, Paris emboîte le pas en ce qui concerne les groupes armés qui sont essentiellement présents dans le nord et au centre du Mali.

Ce faisant, la France lance un signal quant à sa volonté de revoir une stratégie d'engagement au Sahel qui tarde à donner ses fruits et se heurte, de surcroît, à de multiples critiques tant à l'international qu'au sein même des pays membres du G5. Paris envisage, selon certaines sources crédibles, de réunir les conditions qui lui permettraient de procéder, au moment voulu, à une sortie du Sahel, sinon une réduction drastique des forces engagées depuis plusieurs années sur le terrain militaire. Barkhane qui compte plus de 5000 hommes devrait bénéficier d'un renfort progressif avec l'arrivée de contingents allemands, ukrainiens et autres, ce qui permettrait aux effectifs français de se redéployer vers d'autres missions extérieures au continent africain.

En déclarant, lundi dernier, que les pourparlers sont, en fin de compte, possibles avec les représentants des groupes extrémistes au Sahel, exception faite d'al Qaïda (Aqmi) et du groupe autoproclamé Etat islamique (Daesh), Paris admet implicitement le choix du Mali dont le Premier ministre de transition Mokhtar Ouane a déclaré que son gouvernement entend «engager le dialogue avec tous les enfants du Mali, sans exclusive, (pour) être en phase avec la volonté des Maliens et tenir compte des réalités» du pays. Si pour Daesh, le choix est partagé, il n'en va pas de même pour le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM, également appelé Jnim selon l'acronyme arabe), alliance d'organisations qui a prêté allégeance à Al-Qaïda. L'état-major du GSIM «répond à la hiérarchie centrale d'Al-Qaïda et est totalement intégré dans son organigramme», a expliqué l'Élysée. «Personne n'a jamais réussi à négocier avec Al-Qaïda et ce n'est pas la France qui va le faire», estiment les dirigeants français. Et, au final, ils ajoutent:«ce n'est pas la France qui regarde passer les trains, ce sont les Maliens qui décident de leur propre organisation», une façon diplomatique pour la présidence française de réitérer son attachement à la relance de l'accord de paix de 2015, conclu sous médiation algérienne.