Libye Suspension des vols à Tripoli pour raisons de sécurité

L’Autorité libyenne de l’aviation civile a annoncé lundi la suspension sine die du trafic aérien à l’aéroport international de Mitiga, le seul opérationnel dans la région de Tripoli pour raisons de sécurité. Tous les vols ont été transférés vers l’aéroport international de Misrata, situé à environ 200km à l’est de Tripoli, a déclaré Nasr-Adin Chayeb al-Aïn, le directeur de l’Autorité de l’aviation civile cité par l’agence Xinhua. Cette décision survient moins de 48 heures après que l’aéroport de Mitiga a été visé par des bombardements qui ont fait plusieurs blessés et endommagé un avion. Cette attaque a été condamnée dimanche par la Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL), notant que c’est la septième fois depuis fin juillet que cet aéroport est touché par ces bombardements. «Ces attaques vicieuses visent à semer la panique, à créer le chaos et perturber les opérations dans le seul aéroport opérationnel de Tripoli», a-t-elle dénoncé. Le gouvernement libyen soutenu par l’ONU est engagé dans un conflit meurtrier depuis début avril avec l’Armée nationale libyenne (ANL), la milice basée dans l’est du pays, qui tente de prendre la capitale et de renverser le gouvernement de Fayez Sarraj. La Libye est plongée dans l’insécurité et le chaos depuis 2011.