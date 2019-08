L’Iran est prêt à négocier avec les Etats-Unis si ces derniers lèvent leurs sanctions contre Téhéran, a annoncé hier le président iranien, Hassan Rohani, dont le chef de la diplomatie a dit la veille avoir refusé une invitation à rencontrer Donald Trump.

« La République islamique d’Iran est en faveur de négociations et, si les Etats-Unis veulent vraiment discuter, avant toute chose ils doivent lever l’ensemble des sanctions », a déclaré Hassan Rohani à la télévision, sans préciser sur quoi porteraient ces négociations. Après s’être retiré en mai 2018 de l’accord international sur le nucléaire iranien de 2015, Washington a rétabli une série de lourdes sanctions économiques contre Téhéran, accusé de déstabiliser la région.

Depuis lors, les tensions n’ont cessé d’augmenter entre les deux pays. L’Iran s’est affranchi début juillet de certains engagements pris dans le cadre de l’accord et menace de poursuivre son désengagement graduel du pacte si les autres Etats parties (Royaume-Uni, Allemagne,France, Chine, Russie) ne l’aident pas à contourner les sanctions américaines qui asphyxient son économie. Si les Etats-Unis «veulent des discussions, ils doivent en préparer le chemin.

Le chemin qui y mène passe par la repentance. Il n’y a pas d’autres voies », a ajouté hier M.Rohani. Qu’en pensent les américains ? En réponse, l’ambassadeur américain pour le désarmement Robert Wood, a assuré que son « président était prêt à s’asseoir et avoir une discussion avec l’Iran. » . « Nous ne sommes pas sûrs que l’Iran veut avoir cette discussion », a-t-il cependant estimé. Lundi, le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif, a confirmé qu’il avait refusé une invitation à rencontrer le président Trump, malgré des menaces de sanctions à son encontre. Selon le magazine The New Yorker, la rencontre devait avoir lieu à la Maison- Blanche, qui n’a pas confirmé ces informations. Le

31 juillet, Washington a décidé d’imposer des sanctions au ministre iranien. « Et donc, comment devrions-nous négocier? », s’est interrogé M. Rohani. Soutenu par

M. Rohani, M. Zarif est critiqué en Iran par les partisans d’une ligne dure face aux Etats-Unis pour son rôle de cheville ouvrière de l’accord sur le nucléaire. Ce pacte, fragilisé depuis le retrait américain, prévoit une levée partielle des sanctions internationales, en échange de la garantie que l’Iran ne se doterait pas de l’arme atomique. L’accord a suscité « tellement de victoires économiques (pour l’Iran) que ça a rendu des gens furieux », a affirmé M.Rohani.

Depuis mai, la pression est montée entre Washington et Téhéran, après des sabotages et attaques de navires dans le Golfe, imputées par les Etats-Unis à l’Iran, qui dément, et la destruction d’un drone américain par l’Iran. La destruction de ce drone, entré dans l’espace aérien iranien, selon Téhéran, avait fait craindre un embrasement général. Donald Trump, qui a envoyé des soldats supplémentaires dans la région, avait affirmé avoir annulé à la dernière minute des frappes de représailles contre l’Iran. « Si vous voulez la sécurité, si vos soldats veulent la sécurité dans la région, alors acceptez la sécurité en échange de la sécurité », a dit M.Rohani hier. « Vous ne pouvez pas nuire à notre sécurité et ensuite vous attendre à ce que votre propre sécurité soit préservée», a-t-il ajouté. Peu après ces propos, le ministre iranien de la Défense, le général Amir Hatami, a présenté trois nouveaux types de missiles téléguidés de précision, assurant qu’ils prouvaient la capacité de l’Iran à se défendre face « à la perfidie et aux conspirations » américaines.

Dans ce contexte de vive animosité, la saisie par l’Iran de trois pétroliers étrangers dans le Golfe en moins d’un mois a encore exacerbé les tensions.