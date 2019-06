Le ministre de la Défense iranien Amir Hatami a rejeté, hier, «catégoriquement» les accusations américaines selon lesquelles Téhéran serait responsable d’attaques ayant visé deux tankers en mer d’Oman, a rapporté l’agence officielle Irna. Washington accuse l’Iran d’être à l’origine des explosions ayant endommagé les deux navires le 13 juin, près du stratégique détroit d’Ormuz. L’armée américaine a publié une vidéo « inexploitable » montrant une patrouille navale des Gardiens de la Révolution enlever une mine non explosée de la coque d’un des deux navires, ainsi que des photos. «Les accusations formulées contre les forces armées iraniennes et le film publié en rapport avec l’incident (...) sont sans substance, et nous rejetons catégoriquement ces accusations», a déclaré le général Hatami, cité par Irna. «Les forces armées et les autorités portuaires (iraniennes) ont été parmi les premières à approcher les tankers après les incidents pour leur venir en aide. Javad Zariv avait déjà jugé vendredi «infondées» les accusations américaines.