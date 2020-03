Malgré de multiples alertes sur la situation explosive qui caractérise les pays du Sahel, où les groupes terroristes sont comme des poissons dans l'eau, l'ONU n'a pas les moyens de sa politique pour relever les défis de la région. à chaque tragédie qui affecte les communautés dont les différends sont attisés par les factions «jihadistes», des équipes d'enquêteurs sont diligentées dont la mission se limite au constat. L'an dernier, une tuerie barbare a eu lieu dans le village peul d'Ogossagou, au Mali, où 163 personnes dont des enfants ont été tuées par des assaillants dogons. Dimanche dernier, c'est au Burkina Faso que les Peuls ont de nouveau vécu une nouvelle tragédie. Les habitants de Dinguila et Barga, au nord du pays, ont en effet subi plusieurs attaques qui ont fait 43 victimes.

Depuis que le groupe jihadiste d'Amadou Koufa a investi le Mali et étendu ses actions dans les pays voisins, les antagonismes inter-ethniques se sont exacerbés. Partant d'amalgames, les Dogons ont accusé à tort la communauté Peul d'accointances avec le mouvement armé du prédicateur qui a, depuis un an, multiplié les alliances avec d'autres factions islamistes de la région sahélienne. Les mouvements terroristes ont surfé sur les rivalités ethniques qu'ils ont, en outre, encouragées, usant de subterfuges comme celui des chasseurs Dozo dont il s'avère qu'ils n'ont aucune attache avec l'ethnie du même nom. L'année dernière, il y eut des affrontements sanglants entre les agriculteurs Bissas et les éleveurs Peuls, dans la zone de Zabré, au Burkina Faso, preuve que la question ethnique est devenue la carte maîtresse des mouvements terroristes qui profitent de l'impuissance des Etats et de leur armée.

L'Afrique a souvent vécu de tels drames. On se souvient du génocide au Rwanda en 1994 ou des tueries qui ont opposé les Oromos aux Amharas, en Ethiopie, ainsi que les Kikuyus aux Luos au Kenya. C'est dire combien les leçons du passé semblent n'avoir servi à rien et le fait que les groupes jihadistes instrumentalisent les antagonismes ethniques ne constitue pas, à vrai dire, une surprise ou une nouveauté. Fort de toutes les expériences antérieures, on aurait attendu de l'Union africaine qu'elle consacre à ce défi majeur des études et des moyens efficaces pour contrecarrer le discours belliqueux des terroristes, aussi bien au Nigeria où Boko Haram et l'Iswap s'emploient à aggraver le fossé intercommunautaire que dans les pays du Sahel où les alertes sont au rouge, depuis quelques années.

Plutôt que de déployer après coup des forces de défense et de sécurité dont l'impact est plus symbolique qu'autre chose, les pays concernés devraient, avec le soutien de l'UA et de l'ONU, multiplier les actions auprès des groupes d'auto-défense de telle ou telle communauté afin de prévenir des attaques odieuses. Faute de quoi, la situation ira en s'aggravant à la grande satisfaction des mouvements jihadistes qui tirent un profit immédiat des représailles continuelles entre des ethnies prises au piège de la violence comme unique moyen de survie.