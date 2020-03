Dans la Libye voisine, la situation semble caractérisée par une absence totale de contamination tandis que les autorités multiplient les appels à la prudence et au respect des mesures prises pour garder le pays indemne de toute infection. Le ministère de la Santé a exhorté jeudi dernier les Libyens à éviter tout rassemblement, tout en affirmant mettre tout en oeuvre pour parer à la menace du coronavirus. Des décisions ont été prises qui concernent les activités des centres commerciaux ainsi que la vie sur les places publiques. A cet égard, une réunion a regroupé, mercredi dernier, des représentants du ministère des Transports du gouvernement de concordance nationale et ceux de la Santé, dont le directeur du Centre national de lutte contre les maladies infectieuses, réunion consacrée à la discussion des mesures préventives pour faire face au COVID-19. Selon le site-Web du ministère de la Santé, les participants ont convenu de lancer une campagne de sensibilisation aussi bien en direction de la population qu'à l'adresse des capitaines et équipes de bateaux pétroliers ou commerciaux ancrés dans les ports libyens. A ce titre, une autre réunion a eu lieu jeudi, au siège de l'autorité portuaire de Tripoli, consacrée aux mesures préventives qui seront appliquées dans les ports et terminaux pétroliers du pays. De son côté, la municipalité de la capitale a soumis au Conseil présidentiel que dirige le Premier ministre Fayez al Serraj un plan d'interdiction de la circulation à Tripoli, selon des horaires préétablis. Le maire de la capitale, Abderraouf Beit El Mel, justifie la mesure par le souci d'anticiper la vitesse de propagation éventuelle du coronavirus, notamment dans les environs de Tripoli où les conséquences des combats qui se déroulent depuis avril 2019 sont dramatiques.

La libye est confrontée depuis plus d'une semaine à la fermeture des postes- frontières, principalement tunisiens, dont celui de Ben Guerdane où ne transitent plus que les convois de marchandises. Une situation qui a nourri l'inquiétude de la population en Libye, ce qui a poussé les autorités à rassurer. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture a ainsi affirmé, mercredi, la disponibilité des denrées alimentaires pour une période de plus de deux mois, tout en mettant en garde les commerçants contre les pratiques du stockage des produits alimentaires et médicaux, en vue d'une spéculation qui serait lourde de conséquences pour une population déjà éprouvée par le conflit. La Chambre a affirmé, dans un communiqué, que toutes les marchandises sont disponibles en grande quantité, avec un stock stratégique qui satisfait la demande du marché et elle a invité les Libyens à ne pas prêter le flanc à la rumeur infondée. Quant au ministre de l'Economie, Ali El Issawi, il a confirmé ces annonces tout en rappelant que la fermeture des frontières avec les pays voisins «ne concerne pas le trafic de marchandises». Et c'est dans un tel contexte que le Conseil suprême des villes et tribus du Fezzan, s'est réuni à Sebha, au sud de la Libye, pour examiner plusieurs sujets dont celui de la recherche d'une solution politique à même de permettre au pays de retrouver la paix et la sécurité.