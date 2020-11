Au moins trois civils ont été tués et un autre enlevé dans une attaque du groupe terroriste «Boko Haram» survenue dans la nuit de mercredi à jeudi dans l’Extrême-Nord du Cameroun, ont indiqué jeudi des sources locales. «Boko Haram a ciblé Gabass, petite localité frontalière de l’arrondissement de Koza. Ils (terroristes) sont entrés par la frontière. (...) Ils ont tiré partout et les gens ont fui. Ils sont entrés dans les maisons et ont fait trois morts plus le jeune élève de 3ème enlevé», a témoigné un riverain, cité par l’agence de presse Chine Nouvelle. Selon des riverains, les assaillants ont également emporté des bœufs, des effets vestimentaires et des denrées alimentaires. La gendarmerie, sur les lieux depuis jeudi matin, vient de boucler une première enquête. Les familles peuvent procéder à l’enterrement des disparus, selon les médias. Toujours dans la nuit de mercredi à jeudi, des éléments de «Boko Haram» ont attaqué le village Guidi de l’arrondissement de Kolofata, toujours dans l’Extrême-Nord du Cameroun. D’après des riverains, lors de leur passage, les assaillants ont pillé cinq maisons et emporté divers biens, mais sans faire de mort ni de blessé.