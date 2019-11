Trois manifestants ont été tués, hier, lors de heurts avec les forces de l’ordre sur des ponts menant à d’importantes institutions de Baghdad, selon des sources médicales, portant à plus de

340 morts le bilan de deux mois de contestation contre le pouvoir. Deux manifestants ont été mortellement touchés par des balles et le troisième par une des grenades lacrymogènes des forces de l’ordre —dénoncées car dix fois plus lourdes qu’ailleurs, dans le monde. Trente autres manifestants ont été blessés, de même source. Depuis le début

le 1er octobre du premier mouvement social spontané d’Irak, plus de 15.000 personnes ont été blessées à Baghdad et dans le sud du pays gagné par les manifestations qui réclament une refonte du système politique. Dans la capitale irakienne, les manifestants occupent l’emblématique place Tahrir et des campements sur trois ponts —al-Joumhouriya, Senek et al-Ahrarr—face à la très sécurisée Zone verte où siègent le Parlement et l’ambassade américaine, ainsi qu’aux bureaux du Premier ministre et à l’ambassade d’Iran.