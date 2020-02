Trois garçons ont été tués dans un attentat-suicide commis par une fillette d’une douzaine d’années dans une école islamique en plein air du nord-est du Nigeria, ont indiqué, hier, des habitants et des miliciens. L’attentat, qui porte la marque du groupe terroriste Boko Haram, a eu lieu tard jeudi soir à Muna Dalti, dans les environs de Maiduguri, la capitale de l’Etat de Borno, alors que les enfants étudiaient le Coran en plein air, selon les mêmes sources. La fillette s’est approchée du groupe de garçons qui étaient sur le point d’achever leur session d’étude et «s’est fait exploser au milieu d’eux», a déclaré Mohammed Bola, chef de la milice antiterroriste locale. «Elle a tué trois garçons et en a blessé quatre autres», a ajouté M. Bola. Quelques instants auparavant, une autre fillette du même âge avait fait irruption dans une maison proche et fait sauter ses explosifs, blessant une personne, a indiqué un habitant, Salisu Mohammed. «La maison a été complètement détruite. Par chance, personne n’a été tué, les habitants de la maison étant dehors en train de bavarder avec des voisins», a-t-il expliqué. Selon M. Bola, les deux kamikazes sont arrivées ensemble sur place puis se sont séparées pour attaquer des cibles différentes. Les lieux des attentats, très populaires la nuit auprès des habitants, ont été à plusieurs reprises la cible d’attentats- suicides attribués à Boko Haram. En avril 2019, trois personnes avaient été tuées et 33 blessées dans un double attentat-suicide au milieu de la foule à Muna Dalti où un camp abrite des milliers de déplacés du fait des violences terroristes.