Un officier des forces américaines et deux éléments des Forces démocratiques syriennes (FDS, à majorité kurde) ont été tués dans une embuscade tendue par des inconnus contre une patrouille conjointe dans la banlieue de Deir Ezzor, a rapporté l’agence syrienne Sana. Une patrouille conjointe de troupes américaines et de groupes des (FDS) a été la cible d’une «embuscade tendue par des inconnus près du village de Wasiah», qui appartient à la localité de Sour, située sur les frontières administratives du gouvernorat de Hassaké, a précisé l’agence de presse. «Un officier américain et deux éléments des FDS ont été tués dans l’embuscade», indique la même source, ajoutant que l’officier avait été transporté à la «base» de Chadadi, dans la banlieue sud de Hassaké.