Trois postes de l’armée camerounaise ont été incendiés dans la localité de Hidoua-Tourou à l’extrême-nord du pays, au cours d’une attaque attribuée au groupe terroriste Boko Haram, ont rapporté, dimanche, des médias locaux, citant des sources sécuritaires. Quelques heures plus tôt, les mêmes sources ont signalé la mort de cinq villageois à Gancé à la suite d’une attaque terroriste. La zone concernée, frontalière avec le Nigeria, accueille depuis 2013 des centaines de réfugiés fuyant les exactions du mouvement terroriste dans leur pays d’origine. Depuis début décembre, les attaques attribuées à Boko Haram ont fait une cinquantaine de morts dans la région de l’Extrême-Nord. Dans son discours en réponse aux vœux de Nouvel An du corps diplomatique tenu le 9 janvier, le président camerounais Paul Biya a appelé à la solidarité des pays affectés par les attentats et les attaques de casernes opérées par Boko Haram afin qu’ils «se remobilisent et redoublent d’efforts pour mettre définitivement ces terroristes hors d’état de nuire».