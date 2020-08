Au moins trois personnes, dont deux membres de la garde présidentielle afghane, ont été tuées, et 16 autres blessées par les roquettes tirées mardi sur Kaboul, ont indiqué des responsables hier. «Malheureusement, à la suite de ces attaques de roquettes, trois personnes, dont deux fonctionnaires du gouvernement, ont été tuées, et 16 autres blessées, dont quatre enfants et une femme», a déclaré Tareq Arian, porte-parole du ministère de l’Intérieur, dans un communiqué. Quatorze roquettes ont frappé le centre de la capitale afghane mardi, l’une d’elles touchant le palais présidentiel, alors que le pays célébrait le 101e anniversaire de son indépendance. Deux membres de la garde d’honneur du président ont péri dans l’attaque, ont indiqué deux employés du palais à l’AFP sous couvert d’anonymat. Six autres membres de la garde d’honneur ont été blessés quand la roquette a frappé le palais, peu après la fin d’une cérémonie en présence du chef de l’Etat. L’attaque, non revendiquée, intervient alors que le gouvernement afghan et les talibans devraient entamer des pourparlers de paix. Le palais présidentiel se trouve dans un secteur très protégé de Kaboul, à quelques pas du quartier des ambassades, derrière de hauts murs en béton. C’est la troisième fois en deux ans qu’il est ciblé ou touché par des roquettes. Daesh avait revendiqué des tirs de roquettes en mars dernier contre la cérémonie d’inauguration du président afghan.