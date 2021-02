Des militants et civils sahraouis «ont subi une répression sévère» de la part des autorités marocaines à la suite de la reconnaissance par l'ex-président américain, Donald Trump de la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, assure le portail d'informations Middle East Eye citant des témoignages de militants sahraouis. Middle East Eye cite des témoignages de militants sahraouis tels que Mahmoud Lemaadel, qui a signalé un nombre «sans précédent» d'agressions contre des militants dans les territoires occupés du Sahara occidental au cours de ces dernières semaines. Depuis la proclamation de Trump, le 10 décembre dernier, «le Maroc a lancé une campagne arbitraire visant les militants des droits de l'homme et les civils sahraouis qui n'ont rien à voir avec aucun type d'activisme», a déclaré Lemaadel.

De son côté, le militant Mohamed Elbaikam a évoqué d'autres «tactiques de répression» utilisées par les autorités marocaines.

«Les salaires des militants des droits humains ont été réduits ou gelés, les membres de leur famille sont souvent menacés et il y a eu plusieurs exemples de téléphones piratés», a-t-il affirmé.

«Le peuple du Sahara occidental subit un siège et des pressions militaires et sécuritaires sans précédent», ces derniers temps, a-t-il ajouté.

L'annonce de l'ex-président américain a été faite en échange de la normalisation des relations entre le régime marocain et l'entité sioniste, alliée des Etats-Unis. Pour sa part, Nazha el-Khalidi, militante et journaliste, a averti que la décision de Trump pourrait avoir un «impact négatif sur la région déjà en conflit».

«La décision de Trump a donné le feu vert à davantage de violence envers le peuple sahraoui, les autorités transforment même nos maisons en prisons. Juste après la proclamation de Trump, toutes les maisons de militants ont été mises sous surveillance», a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, l'Armée de libération populaire sahraouie (ALPS) a mené de nouvelles attaques visant les positions des forces d'occupation marocaines le long du mur de sable, a indiqué un communiqué militaire n 101, publié samedi par le ministère de la Défense sahraouie, cité par l'agence SPS. «Dans la journée du samedi 20 février, des unités avancés de l'héroïque Armée de libération du peuple sahraoui ont bombardé les positions de l'ennemi dans la région d'Umm Adkan, dans le secteur de Bakari, et pendant ce bombardement, de la fumée et des flammes ont été vues s'élever de la base ciblée».

Un «autre bombardement a ciblé les forces ennemies dans la région de Guelb Adhlim du secteur de Techla, ainsi que dans le secteur de Oberat Tnuched, dans le secteur de Mahbes». Des bombardements «massifs ont également ciblé les soldats de l'occupation retranchés dans le secteur de l'Ekaad et dans la région d'Agouira Ould Abalal, dans le secteur de Mahbes».

La même source a indiqué que les attaques de l'Armée populaire de libération sahraouie continuent de viser les fosses et les positions des soldats de l'occupation marocaine, qui ont subi de lourdes pertes en vies humaines et en matériel, le «long du mur de l'humiliation et de la honte».