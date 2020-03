Le président américain Donald Trump a annulé le sommet du G7 prévu en juin à Camp David en raison de la propagation du coronavirus à travers le monde, a annoncé jeudi la Maison Blanche. «Le sommet des dirigeants du G7 que les Etats-Unis devaient accueillir en juin à Camp David aura lieu par visioconférence», a indiqué Judd Deere, porte-parole de l'exécutif américain. La Maison-Blanche a précisé que pour poursuivre une «coordination étroite» entre les sept pays, d'autres réunions en visioconférence auraient lieu en avril et en mai. Lors d'une première rencontre lundi sur ce format inédit, les dirigeants s'étaient dit déterminés à mobiliser tous les instruments de politique économique à leur disposition afin de soutenir «les travailleurs, les entreprises et les secteurs les plus touchés». Lors d'un échange téléphonique jeudi, Donald Trump et son homologue français Emmanuel Macron ont par ailleurs affiché leur détermination à travailler «étroitement» ensemble face à cette pandémie, selon un compte-rendu de la Maison-Blanche.