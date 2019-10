Donald Trump n’est pas féru d’histoire. Lundi, pourtant, au détour d’un tweet, le président américain a fait une allusion inattendue à... Napoléon Bonaparte. «Après avoir vaincu à 100% le califat du groupe Etat islamique, j’ai retiré l’essentiel de nos troupes de Syrie», a-t-il écrit. «J’ai dit à mes généraux, pourquoi devrions-nous nous battre pour la Syrie et Assad afin de protéger le territoire de notre ennemi ? Quiconque veut aider la Syrie à protéger les Kurdes, pas de problème pour moi, que ce soit la Russie, la Chine ou Napoléon Bonaparte».»J’espère que cela se passera bien pour tout le monde, nous, nous sommes à 11.000 kilomètres!», a-t-il ajouté. Depuis l’annonce, il y a huit jours, dans une certaine confusion, du retrait de troupes américaines, qui a ouvert la voie à l’intervention militaire turque, le dirigeant républicain souffle le chaud et le froid, suscitant de réelles interrogations sur la stratégie américaine dans cette région du monde. Mais pressé par les démocrates et certains républicains, hostiles à l’abandon des « alliés » de Washington dans la guerre contre Daesh, le président américain Donald Trump a soudain durci le ton face à la Turquie, annonçant une série de sanctions au moment où les troupes syriennes se déploient dans la zone. «Les états-Unis veulent que la Turquie mette fin à l’invasion, avec un cessez-le-feu immédiat et commence à négocier avec les forces kurdes en Syrie», a indiqué le vice-président américain Mike Pence, qui se rendra prochainement en Turquie. Lancée le 9 octobre, l’opération turque a ouvert un nouveau front en Syrie, où interviennent acteurs régionaux et internationaux, et qui a fait depuis 2011 plus de 370.000 morts et poussé à la fuite des millions de personnes. Le chef du Pentagone Mark Esper, a déclaré que l’offensive militaire turque a entraîné la libération de nombreux détenus «dangereux» du groupe jihadiste Etat islamique (EI).«Cette incursion, inacceptable, a sapé la mission internationale anti-EI«, a-t-il ajouté. Tous les militaires, environ 1.000, déployés pour soutenir les forces kurdes contre le Daesh ont reçu l’ordre de quitter le pays.

Les sanctions américaines visent les ministres turcs de l’Energie, de la Défense et de l’Intérieur. Leurs éventuels avoirs aux états-Unis sont gelés et leurs transactions internationales, en dollars sont bloquées. Les démocrates, qui ont critiqué le retrait des troupes du nord de la Syrie, n’ont pas été convaincus.»Le président Trump a déclenché une montée du chaos et de l’insécurité. Son annonce d’un ensemble de sanctions contre la Turquie n’est pas suffisante pour renverser ce désastre humanitaire», a déclaré la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. L’opération turque vise à instaurer une «zone de sécurité» de 32 km de profondeur pour séparer la frontière turque des territoires contrôlés par les Unités de protection du peuple (YPG), une milice kurde qualifiée de «terroriste» par Ankara, mais soutenue par l’Occident. Sous la couverture de l’aviation, les forces turques et leurs alliés ont conquis une bande frontalière longue d’environ 120 km, allant de la ville de Tal Abyad jusqu’à l’ouest de Ras Al-Aïn. Lundi, les forces syriennes se sont déployées au sud de Ras Al-Aïn, à la périphérie de la ville de Tal Tamr, où leur arrivée a été saluée par des habitants. Des unités de l’armée sont désormais à 6 km de la frontière, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). Des chars sont aux abords des villes de Tabqa et de Aïn Issa. Et pour la première fois depuis 2012, l’armée syrienne est entrée dans la ville de Minbej, contrôlée par un conseil militaire affilié aux Kurdes, selon les médias officiels et un responsable local. Aux abords ouest de la ville, des combattants proturcs et des véhicules militaires turcs se sont massés par centaines. L’intervention de l’armée syrienne est un véritable retournement de situation, mais la Russie a annoncé qu’elle veillera à éviter une confrontation directe avec les forces turques.»Entre les compromis et le génocide de notre peuple, nous choisirons la vie», a dit Mazloum Abdi, le haut commandant des FDS, pour justifier l’accord avec le régime syrien.