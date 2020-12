Voilà plus d'un mois que l'élection présidentielle américaine a rendu son verdict. Cela n'empêche pas le président sortant, Donald Trump, de contester le résultat et de crier, sans cesse, que la victoire lui a été «volée». Au point que ce comportement, jamais vu, auparavant, dans l'histoire des Etats-Unis, indispose jusque dans les rangs du parti républicain où des sénateurs, et non des moindres, ont déploré une démarche qui met à mal la démocratie dont se targue la superpuissance. Samedi dernier, quatre personnes ont été grièvement poignardées, et une blessée par balle, dans des manifestations opposant les pro-Trump qui exigent «quatre ans de plus», et les Black Lives Matter qui, eux, entonnent «tu es viré», avant d'en découdre de manière brutale.

Les nombreuses et incessantes déclarations de Trump qui persiste à clamer que l'élection a péché par des «fraudes massives» au profit du rival démocrate, Joe Biden, ne sont pas de nature à calmer les esprits, loin de là. Et, bien sûr, ce n'est pas le but du milliardaire dont on devine qu'il ne reculera devant aucune tragédie pour conserver par-devant lui les clés de la Maison-Blanche. Les affrontements de samedi soir le montrent bien, qui ont eu lieu à Washington où a eu lieu une fusillade, mais aussi à Atlanta, St Paul et de nombreuses autres petites villes.

L'homme qui prone «Make America Great Again» va laisser de profondes meurtrissures, le 20 janvier, et le président élu, Joe Biden aura beaucoup de mal à réconcilier les irréconciliables tant les partisans de Trump se montrent aussi farouches qu'irréductibles dans leur certitude d'une victoire acquise le 3 novembre dernier. Ni Trump ni son clan, notamment les sionistes et les fondamentalistes chrétiens qui l'entourent, ne veulent rien lâcher. Ultime fake news, ils arguent d'une «ingérence étrangère» et d'un «logiciel électoral qui aurait effacé des millions de votes» acquis au candidat républicain. Admirez le retour de boomerang par rapport à l'élection de 2016! Partant de là, ils crient à l' «injustice» et ne désarment pas, avant le jour fatidique de la passation obligatoire. Encore que...le fantasque trublion est sans cesse capable du pire.

En témoignent ses coups de poignard répétés dans le dos du peuple palestinien et, aujourd'hui, du peuple sahraoui, au motif qu'il n'a pas encore donné pleine satisfaction à Israël et à son «ami» Netanyahu. C'est, sans doute, ce que lui susurre, au creux de l'oreille, son gendre et conseiller dont la mission aura consisté à dynamiter la Ligue arabe et mettre à genoux des monarchies moyenâgeuses, au Proche- Orient et au Maghreb. Mission dont l'épilogue, doit, selon eux, s'achever par le triomphe d'une normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite, l'ultime cadeau que Trump veut mettre dans la corbeille promise à Netanyahu.

Enfin, il suffit d'observer, dans tous les cortèges des sympathisants de Trump, la présence musclée de la milice d'extrême droite Proud Boys, reconnaissable aux couleurs jaune et noire et aux gilets pare-balles de ses militants, pour comprendre combien la situation est explosive, surtout que Trump n'a pas hésité, durant sa campagne électorale, à lui demander de «se tenir prête». Prête à quoi? La réponse

risque de surprendre plus d'un, d'ici le 20 janvier.