Donald Trump a réaffirmé jeudi, en présence du nouveau chef du gouvernement irakien, sa volonté de retirer les troupes américaines d’Irak, mais sans préciser de calendrier. Le président des Etats-Unis a reçu pour la première fois à la Maison-Blanche Moustafa al-Kazimi, nommé en mai. «Nous avons une très, très bonne relation depuis le début», a dit Donald Trump au sujet du dirigeant irakien, «un homme très respecté», qui l’a remercié en retour pour le soutien américain.

À 74 jours de l’élection présidentielle, Donald Trump a renoué avec sa promesse de désengagement des théâtres d’opérations coûteux du Moyen-Orient. «À un moment donné, nous serons évidemment partis», a-t-il dit en se félicitant d’avoir réduit les troupes «à un niveau très, très bas». «Nous avons retiré nos soldats d’Irak assez rapidement, et nous avons hâte de ne plus avoir besoin d’être sur place car l’Irak pourra vivre sa vie et se défendre tout seul», a-t-il insisté.

Le sort des quelque 5.000 soldats et diplomates américains encore déployés en Irak est plus que jamais sur la table depuis la vague de sentiment anti-américain qui a suivi la frappe ordonnée en janvier par Donald Trump pour tuer le général iranien Qassem Soleïmani à Baghdad. Le Hachd al-Chaabi, une coalition de paramilitaires intégrée à l’Etat irakien, réclame au Parlement l’expulsion des troupes américaines. Et Washington a tenu un discours fluctuant en la matière, avant d’annoncer en juin, au début du «dialogue stratégique» américano-irakien qui s’est poursuivi cette semaine, son intention de «réduire» sa présence militaire en Irak «au cours des prochains mois».