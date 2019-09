Zorro est encore arrivé, hier, à la tribune de l’ONU, fidèle aux images de la célèbre série cinématographique et comme elle naviguant entre le réel et le flou hollywoodien. Le président américain Donald Trump était très attendu, au moins sur une problématique qui interroge le monde entier, en général, et le Moyen-orient, en particulier, celle de l’Iran avec lequel il a engagé unilatéralement un bras de fer, source de vives tensions. Voilà deux semaines qu’il alterne, au lendemain des attaques contre deux terminaux pétroliers saoudiens, un discours menaçant et un appel ressassé au dialogue envers Téhéran, vantant au passage sa « retenue » qu’il voudrait récompensée par un prix Nobel de la paix. Mais Trump est toujours Trump et il estime que les membres du célèbre comité suédois, pourtant très proches du lobby auquel il doit lui aussi sa spectaculaire élection, n’ont pas l’honnêteté nécessaire pour le récompenser à sa juste valeur.

Le hasard a voulu qu’il prenne la parole à la tribune des Nations unies juste après un de ses plus fervents admirateurs, le brésilien Jair Bolsonaro, qui porte haut les couleurs de l’extrême droite en Amérique latine. « Beaucoup de choses se passent concernant l’Iran, beaucoup plus que ce que les journalistes en savent », a déclaré Donald Trump à des médias impatients de savoir si « l’événement du siècle » aura finalement lieu. Il laissait entendre par-là qu’une rencontre avec son homologue iranien Hassan Rohani restait du domaine du possible, tout en sachant parfaitement que Téhéran refuse la diplomatie de la « photo » et conditionne toute initiative en ce sens par la levée des sanctions et un dialogue dans le cadre du processus de Vienne scellé par l’accord sur le nucléaire conclu en 2015 et promptement déchiré par Trump, à peine arrivé à la Maison-Blanche.

Comme à son habitude, le milliardaire américain est déjà en campagne pour la prochaine présidentielle. Sachant qu’il est à 400 jours de ce rendez-vous crucial, il cherche à remobiliser son électorat et à valoriser au maximum le bilan de ses trois années d’exercice. Voilà pourquoi il a évoqué devant l’ONU ses « énormes succès » et la « santé fantastique de l’économie américaine », ne craignant pas de susciter le fou rire comme l’an dernier lorsqu’il a affirmé qu’aucun président, avant lui, n’a fait un tel travail au profit des Etats-Unis.

Malgré l’ombre qui plane, ces derniers jours, sur son parcours, à savoir la menace d’une procédure de destitution agitée par l’opposition démocrate après les révélations sur les pressions qu’il aurait exercées sur l’Ukraine pour saborder la candidature de son actuel rival Joe Biden au scrutin de 2020, Trump s’efforce de donner des gages de sa volonté d’être « un président de la paix », auquel cas il ne pouvait ni ne peut se risquer de fâcher une bonne partie de l’électorat Et pour cause, les Américains ont toujours en mémoire les mensonges de Georges Bush et de toute son administration pour justifier l’attaque de l’Irak en mars 2003 et toutes les guerres successives dans la région proche orientale, la dernière en date étant celle imposée au peuple yéménite. En outre, faire la paix et « ramener les gars

( GI’s ) au pays » n’était-ce pas là l’essentiel de ses promesses électorales, dont le bilan reste plutôt médiocre avec l’échec face aux talibans, au Venezuela de Nicolas Maduro et aux Houthis censés n’être qu’un groupuscule de bédouins facile à exterminer ? Dans tous les cas de figure, et au plus fort des surenchères avec l’Iran, Trump sait qu’il ne doit pas céder aux faucons du Pentagone et qu’il sera fortement attendu par les Américains sur le terrain des bilans à l’international, lui qui promettait d’ « exterminer le régime nord-coréen » avant de sceller une amitié bruyante avec Kim Jong Un, sans résultat apparent et qui a dû hier mettre en sourdine son discours contre le multilatéralisme, devant l’ONU qu’il critique férocement, par ailleurs.