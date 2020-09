Le président américain Donald Trump va annoncer bientôt le retrait de davantage de troupes d'Irak et d'Afghanistan, a indiqué mardi un haut responsable de son administration. Ce dernier a dit aux journalistes voyageant avec le président de s'attendre à une annonce dans les prochaines quarante-huit heures concernant le retrait de troupes stationnées en Irak. Une annonce concernant l'Afghanistan interviendrait dans les jours à venir, a ajouté la même source. Donald Trump, qui brigue sa réélection en Novembre, avait auparavant dit qu'il voulait retirer les soldats basés en Irak. Lors d'un entretien en août avec le Premier ministre irakien Moustafa al-Khademi, il avait fait cette déclaration mais sans donner de date précise. L'entretien avait eu lieu alors que des cibles américaines étaient visées par des combattants pro-iraniens en Irak et sur fond de demandes au gouvernement irakien d'expulser les 5.000 soldats américains déployés dans le pays dans le cadre de la lutte contre les jihadistes. L'armée américaine a quitté l'Irak vers la fin 2011, laissant derrière juste une petite mission rattachée à l'ambassade américaine. Mais d'autres forces américaines ont été déployées dans le pays quelques années plus tard afin de soutenir les forces irakiennes dans leur guerre contre l'organisation jihadiste Etat islamique, qui menait une offensive dévastatrice durant l'été 2014. Pour sa part, en août, le Pentagone avait affirmé vouloir réduire à moins de 5.000 militaires sa présence en Afghanistan sur fond de pourparlers de paix inter-afghanes. Actuellement, les Etats-Unis disposent de 8.600 militaires en Afghanistan. Selon un accord signé en février à Doha par Washington et les talibans, les troupes étrangères vont quitter l'Afghanistan en 2021, en échange d'un engagement des talibans en faveur de la paix.