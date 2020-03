Tunis a renoué, hier matin, avec la peur des attentats terroristes, lorsque une explosion s’est produite, à proximité de l’ambassade des Etats-Unis, dans la banlieue nord de la capitale. C’est ce qu’a indiqué le ministère de l’Intérieur, presque aussitôt, sans préciser la nature de l’explosion, alors que plusieurs médias publics agitaient la piste d’un attentat. Dans ce quartier huppé de la capitale tunisienne, les Berges du lac, situé à une dizaine de km du centre ville et très fréquenté, à la fois, par les touristes et par les tunisois, il y a eu un mouvement de panique chez les piétons qui aiment déambuler sur la corniche. Des images ont circulé sur les réseaux sociaux quelques dizaines de minutes seulement après l’explosion. Les premières informations ont émané de certains médias locaux, notamment les radios privées telle que Mosaïque FM qui a indiqué qu’il s’agit d’ « un terroriste à bord d’une Vespa (scooter) qui s’est fait exploser sur la route menant à l’ambassade des Etats-Unis, à proximité d’une patrouille sécuritaire ». La même radio a également rapporté, sur la foi d’informations recueillies auprès des passants, qu’au moins cinq membres des forces de l’ordre ont été blessés par la déflagration.

Moins d’une heure plus tard, le ministère de l’Intérieur apportera des précisions en révélant qu’il s’agissait, en fait de deux kamikaze qui ont tenté un attentat suicide devant un check-point protégeant l’ambassade américaine à Tunis, à quelques encablures du siège de la Bourse. Les corps des deux terroristes ont été entièrement déchiquetés, au point de traumatiser certains témoins de la scène. Quant aux forces de l’ordre présentes sur les lieux, elles comptent 1 mort, le lieutenant Toufik Missaoui, et quatre blessés, dans un état plus ou moins grave. La conductrice d’un véhicule a été, elle aussi, atteinte par les éclats du pare-brise, soufflé par l’explosion. Selon un responsable de la police, un assaillant est mort en tentant de forcer l’entrée de l’ambassade, un site sensible protégé par des barrages. La police scientifique est arrivée aussitôt sur les lieux, survolés par un hélicoptère. Parmi les mesures prises par les plus hautes autorités, il y a eu la fermeture de l’école américaine, située derrière l’ambassade, sur la grand-route qui mène à la Marsa. En outre, plusieurs entreprises ont gardé leurs travailleurs jusqu’à la confirmation du danger écarté. Des témoins ont aussi rapporté que des soldats américains se sont déployés sur les toits du siège diplomatique américain.

La dernière attaque terroriste remonte à fin juin 2019, lorsqu’un double attentat-suicide avait visé des policiers, au cœur même de Tunis, tout près d’une caserne. Revendiqués par Daesch, elle avait tué un policier et fait redouter le spectre de la violence, dans un pays traumatisé par une série d’attentats, en 2015-2016. Depuis, la Tunisie se trouve en état d’urgence, une mesure prise au lendemain de l’attaque suicide contre la garde présidentielle à Tunis ayant causé la mort de 12 agents. Ce nouvel épisode de la menace terroriste qui plane sur la Tunisie vient retentir comme un coup de tonnerre malgré une vigilance soutenue des forces sécuritaires et la détermination des autorités du pays à endiguer le fléau. Sans doute, les terroristes qui se sont réfugiés dans les montagnes ou ont opté pour des réseaux dormants cherchent-ils à saborder, une nouvelle fois, les efforts du gouvernement, au plan touristique qui constitue une des principales ressources du pays. Ce n’est pas par hasard qu’ils ont programmé cette attaque, à la veille de la mise en œuvre d’un programme spécifique à ce secteur, après le vote de confiance de l’ARP en faveur du gouvernement Elyès Fakhfakh. La situation explosive qui prévaut dans la Libye voisine et les interférences sous-jacentes dont souffrent les pays du Sahel où le terrorisme et le banditisme annexe se sont durablement enracinés pèsent lourdement sur la réalité tunisienne, marquée par un marasme socio-économique, porteur d’un chômage aggravé. C’est dire combien la Tunisie a besoin du soutien et de la solidarité indéfectible de l’Algérie face à une menace qui concerne l’ensemble des pays de la région maghrébine et sahélienne.