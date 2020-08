La Tunisie a proposé,hier,de faire venir et prendre en charge médicalement une centaine de personnes blessées dans les explosions dévastatrices à Beyrouth, Tunis annonçant par ailleurs l’envoi en urgence de deux avions militaires d’aide alimentaire et médicale. «Le président Kaïs Saïed a autorisé l’envoi d’urgence de deux avions militaires d’aide alimentaire et médicale pour soutenir le peuple libanais», indique la présidence de la République dans un communiqué.

M. Saïed a également ordonné de dépêcher une délégation de cadres médicaux et para-médicaux et de faire venir de Beyrouth 100 blessés, qui seront pris en charge et hospitalisés par l’Etat tunisien, ajoute le texte. Ces décisions ont été prises lors d’une réunion entre le chef de l’Etat, le ministre de la Défense Imed Hazgui et celui des Affaires sociales et de la Santé par intérim, Mohamed Habib Kchaou. Mardi, le président Saïed avait adressé une lettre de condoléances à son homologue libanais Michel Aoun, l’assurant de son «soutien total au Liban frère». Deux énormes explosions dans le port de Beyrouth ont fait, mardi, au moins 100 morts, des milliers de blessés et des centaines de milliers de sans-abri. Elles ont provoqué des scènes de dévastation et de panique dans la capitale libanaise, déclarée ville «sinistrée». Le gouvernement libanais a appelé à une aide internationale urgente.