Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, a déclaré qu’un éventuel accord de paix entre les Etats-Unis et les talibans afghans inclura un calendrier de retrait conditionnel des troupes américaines ainsi que le début des négociations inter-afghanes. Washington signera un accord avec les talibans «aux alentours du 29 février», seulement après la mise en œuvre réussie d’une semaine de réduction de la violence qui a commencé samedi en Afghanistan», a confié Pompeo aux journalistes, mardi, lors d’une conférence de presse du département d’Etat américain. L’accord «inclut un calendrier pour le retrait des troupes, qui se fera sous conditions et par étapes, ainsi que pour le début des négociations entre Afghans», a souligné le chef de la diplomatie américaine. Ces négociations, si elles ont lieu, seront «la première fois que des Afghans représentant toutes les parties prenantes au conflit s’assoiront ensemble et débuteront le dur travail de réconciliation», a-t-il ajouté. Selon ce plan, la présence militaire américaine en Afghanistan, qui a commencé en 2001 et a été qualifiée de «ridicule» par le président américain Donald Trump, sera réduite en l’espace de 135 jours à 8.600 soldats par rapport aux 12.000 à 13.000 actuels, a rapporté la chaîne d’information CNN citant deux sources proches des négociations. Washington a annoncé la semaine dernière qu’un accord avec les talibans devrait être signé le 29 février, sans révéler le lieu.