Un adolescent palestinien a été tué vendredi par des tirs israéliens alors qu’il s’approchait de la barrière frontalière entre la bande de Ghaza et Israël, a indiqué le ministère de la Santé dans l’enclave palestinienne.

Fahd al-Astal, âgé de 16 ans, est décédé après avoir été blessé par balles à l’estomac, à l’est de Khan Younès, dans le centre de la bande de Ghaza, et quatre autres Palestiniens ont été blessés, a précisé le ministère dans un communiqué.

Les manifestations hebdomadaires le long de la frontière israélienne ont été officiellement annulées vendredi, mais des résidents locaux ont affirmé qu’un petit nombre de Palestiniens, pour la plupart des jeunes, s’étaient approchés de la barrière frontalière.

«Ces dernières heures, des dizaines de manifestants se sont rassemblés près de la barrière de sécurité dans la bande de Ghaza», a indiqué un porte-parole de l’armée israélienne. Depuis mars 2018, la bande de Ghaza est le théâtre le long de la barrière frontalière avec Israël de manifestations pour réclamer notamment la levée du strict blocus israélien imposé depuis plus de dix ans à l’enclave.

Depuis cette date, au moins 348 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens.