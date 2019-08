Les raids menés vendredi par les troupes du général à la retraite de Khalifa Haftar contre un aéroport civil dans l’ouest du pays ont sérieusement endommagé l’infrastructure, a dénoncé la Mission d’appui de l’ONU en Libye (Manul), ont rapporté hier des médias locaux.Les troupes de Khalifa Haftar ont bombardé à deux reprises deux aéroports sous contrôle du gouvernement d’union nationale (GNA) dans le nord de la Libye, à savoir l’aérodrome de Zouara (120 km à l’ouest de Tripoli) et Mitiga, le seul fonctionnel de la capitale, arguant avoir ciblé des hangars d’avions et de drones turcs. La mission de l’ONU en Libye a souligné, dans un communiqué, avoir visité l’aéroport de Zouara et n’avoir trouvé aucun moyen ni aucune installation militaire dans cette infrastructure.»La mission réitère sa condamnation des attaques aériennes menées par les troupes de Khalifa Haftar contre l’aéroport de Zouara, qui ont causé de graves dommages à l’infrastructure de l’aéroport, y compris la piste d’atterrissage», a souligné le communiqué de la Manul. Selon des medias locaux, les troupes de Haftar ont lancé des frappes aériennes, samedi soir, visant une base aérienne à Misrata, dans l’ouest de la Libye. La direction de l’aéroport de Mitiga a fait état, quant à elle, de tirs de roquettes contre la piste de l’aéroport.»Des missiles de type Grad lancés par les milices du général Haftar ont visé des employés de la société de services aéroportuaires de Mitiga. (...) Deux d’entre eux ont été blessés», ont fait savoir les services du GNA, précisant que les vols ont ainsi été suspendus temporairement, ceux devant atterrir à Mitiga ayant été déroutés vers Misrata, à 200 km à l’est de Tripoli. La Manul avait déploré,vendredi, «les attaques systématiques de plus en plus nombreuses contre des aéroports de l’ouest de la Libye, notamment ceux de Zouara et de Mitiga»,mettant en danger la vie de milliers de voyageurs civils, y compris du personnel de l’ONU et des travailleurs humanitaires.