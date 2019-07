Conséquence prévisible de la défaite enregistrée à Istanbul pour les municipales dont les résultats avaient été farouchement constatés au point de contraindre l’instance organisatrice du scrutin de le recommencer mais en pure perte, l ‘ancien vice-Premier ministre chargé de superviser l’économie turque, Ali Babacan, a annoncé hier sa démission du parti du président Recep Tayyip Erdogan, évoquant de «profondes divergences» et le besoin d’une «nouvelle vision».

M. Babacan, auquel les observateurs prêtent l’intention de créer une nouvelle formation politique, a déclaré qu’il avait remis sa démission à la direction du Parti de la justice et du développement (AKP, islamo-conservateur), au lancement duquel il avait participé en 2001. «Ces dernières années, de profondes divergences sont nées entre les mesures prises dans de nombreux domaines et les valeurs, idées et principes auxquels je crois. J’ai vécu une rupture d’esprit et de cœur», a déclaré M.Babacan dans un communiqué diffusé par voie de presse.»Dans les conditions actuelles, la Turquie a besoin d’une vision neuve pour son avenir. Notre pays a besoin d’analyses justes dans tous les domaines, de stratégies, de plans et de programmes repensés», a-t-il ajouté.

Cette démission est incontestablement un coup dur pour le président turc, d’autant qu’elle survient moins d’un mois après la défaite de l’AKP aux élections municipales à Istanbul, le pire revers électoral essuyé par M.Erdogan depuis l’arrivée au pouvoir de son parti, en 2002, avec la conquête précisément de la capitale économique turque. L’annonce de M. Babacan, l’une des figures les plus respectées dans les milieux économiques en Turquie, intervient aussi au surlendemain du soudain limogeage du gouverneur de la Banque centrale par décret présidentiel. Selon la presse turque, M.Babacan, un ancien ministre de l’Economie, chef de la diplomatie, puis vice-Premier ministre jusqu’en 2015, se prépare à constituer à l’automne son propre parti en compagnie d’un ancien président, Abdullah Gül.»Un nouvel effort est désormais incontournable pour assurer le présent et l’avenir de la Turquie. Moi-même, ainsi que de nombreux compagnons, ressentons une responsabilité historique en vue de mettre en oeuvre cet effort», a déclaré M.Babacan. Un autre cadre historique de l’AKP, l’ex-Premier ministre Ahmet Davutoglu, envisage lui aussi, selon la presse, de créer sa propre formation, signe des dissensions au sein du parti présidentiel après 17 ans de règne sans partage de M. Erdogan