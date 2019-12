Un attentat à la voiture piégée a fait au moins 76 morts et des dizaines de blessés hier dans un quartier animé de Mogadiscio, une des attaques les plus meurtrières à frapper la capitale somalienne, a déclaré un responsable des secours médicaux citant un nouveau bilan. «Le nombre de victimes que nous avons confirmé est de 76 morts et 70 blessés. Il pourrait être encore supérieur», a déclaré à le directeur du service privé d’ambulances, Aamin Ambulance, Abdukadir Abdirahman Haji. Un responsable policier, Ibrahim Mohamed, a qualifié de «dévastatrice» l’explosion qui s’est produite dans une zone où la circulation est très dense en raison d’un poste de sécurité et d’un centre des impôts. Le maire de Mogadiscio, Omar Mohamud Mohamed, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’on ignorait encore le nombre précis de morts mais que celui des blessés se situait autour des 90. «Nous confirmerons plus tard le nombre exact de morts mais il sera important. La plupart des morts sont des étudiants innocents et d’autres civils», a-t-il dit. Un précédent bilan a fait état de 20 morts. Ces insurgés ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 20.000 hommes de la force de l’Union africaine en Somalie (Amisom). Chassés de Mogadiscio en 2011, ils ont ensuite perdu l’essentiel de leurs bastions. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d’où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats-suicides, y compris dans la capitale, contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils. L’attentat le plus meurtrier de l’histoire de la Somalie s’est produit en octobre 2017 où 512 personnes ont été tuées et quelque 295 blessées par l’explosion d’un camion piégé à Mogadiscio.