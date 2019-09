Une haute responsable palestinienne a qualifié jeudi d’»aveu d’échec» la démission de Jason Greenblatt, l’émissaire du président américain Donald Trump chargé de dessiner un plan de paix censé résoudre le conflit israélo-palestinien.»Je pense que c’est un aveu définitif d’échec», a déclaré Hanane Achraoui, une haute responsable de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), peu de temps après l’annonce de la démission du conseiller spécial du président américain.»Je pense que les Palestiniens, dans leur ensemble vont dire ‘‘bon débarras’’. (...) M. Greenblatt n’a jamais manqué une opportunité de dénigrer les Palestiniens. (...) Il était totalement engagé non pas en faveur de la paix mais en faveur de la justification de toutes les violations israéliennes», a-t-elle ajouté. En tandem avec Jared Kushner, gendre et conseiller du président américain, et David Friedman , ambassadeur américain en Israël, Jason Greenblatt avait la triste tâche de proposer des pistes afin de mettre fin à des décennies de conflit israélo-palestinien, Donald Trump ayant promis de parvenir à «l’accord ultime» là où tous ses prédécesseurs ont échoué.

Mais la présentation de leur plan, concocté depuis le printemps 2017 dans le plus grand secret et annoncé comme prêt depuis plusieurs mois, n’a cessé d’être reportée. Fin août, Greenblatt avait annoncé qu’il ne serait pas dévoilé avant les élections législatives israéliennes du 17 septembre. Le volet économique du plan avait été dévoilé en juin lors d’une conférence à Bahreïn, boycottée par l’administration palestinienne. Le plan fait notamment miroiter 50 milliards de dollars d’investissements dans les Territoires palestiniens et les pays arabes voisins sur

10 ans.»Ils ont essayé de soumettre les Palestiniens et de nous faire du chantage pour accepter leur plan», a affirmé Mme Achraoui jeudi, estimant que celui-ci était «voué à l’échec depuis le début». «Je pense que la démission de M. Greenblatt est juste un clou supplémentaire dans le cercueil». Pour Bassem Naim, un haut responsable du mouvement palestinien Hamas, cette démission est une «bonne nouvelle» et un «signe de l’échec de l’équipe chargée du processus de paix et de la résolution du conflit israélo palestinien».»

Espérons que cela pousse l’administration (américaine) actuelle à revoir sa position et sa vision de la résolution du conflit dans un souci de stabilité et de sécurité dans la région», a ajouté M. Naim. Considéré comme très proche d’Israël, à l’instar de ses deux acolytes ultra sionistes, Greenblatt s’était attiré les foudres de diplomates européens à l’ONU en juillet en fustigeant avec des mots très durs, devant le Conseil de sécurité, le «consensus international» sur les moyens de mettre fin au conflit israélo-palestinien.»Je suis vraiment reconnaissant d’avoir travaillé à tenter d’améliorer les vies de millions d’Israéliens, de Palestiniens et d’autres», a-t-il indiqué jeudi sur Twitter.

Dans ce contexte, la Ligue arabe a dénoncé, jeudi, la récente visite du Premier ministre de la force d’occupation d’Israël, Benjamin Netanyahu, dans la ville cisjordanienne de Hébron (Sud) en Palestine, a rapporté l’agence de presse MENA. Saïd Abou Ali, secrétaire général adjoint de la Ligue arabe pour les affaires de la Palestine et les territoires arabes occupés, a indiqué «que l’organisation panarabe considérait la visite comme étant «sérieusement dangereuse». Au milieu d’un dispositif de sécurité des forces de l’occupation, Netanyahu a visité, mercredi, la ville de Hébron et la région de la mosquée Ibrahimi. La visite du responsable israélien s’inscrivait dans le cadre de sa campagne pour les élections législatives israéliennes, qui doivent se dérouler le 17 septembre. La visite avait également pour but de commémorer le meurtre de 67 Juifs en 1929 à Hébron. L’Autorité palestinienne a condamné, dans une déclaration officielle, la visite de

M. Netanyahu à Hébron et à la mosquée Ibrahimi, visite qui constituait «une grave escalade et une provocation contre les sentiments des musulmans».