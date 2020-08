Le Gouvernement d'union nationale libyen (GNA) reconnu par les Nations unies a annoncé, hier, par la voix du vice-ministre de la Défense, Salah al Namrouch, la signature d'un accord avec la Turquie et le Qatar pour l'envoi à Tripoli de conseillers militaires dont la mission consistera à renforcer les capacités militaires des forces loyales du GNA. «Nous avons convenu avec le ministre turc de la Défense Hulusi Akar et le ministre qatari, Khaled ben Mohammed Al-Attiyah, d'une coopération tripartite pour la construction de l'institution militaire, dans les domaines de la formation et du conseil», a-t-il précisé. Présent dans la capitale libyenne, depuis lundi, le ministre d'Etat chargé de la Défense au Qatar, Khaled ben Mohammed Al Attiyah, a rencontré son homologue turc, Hulusi Akar, à cette occasion, convenant avec l'hôte libyen d'une coopération militaire tripartite, sans en préciser les contours ou les objectifs immédiats et futurs. L'axe Tripoli, Ankara-Doha est en train de se mettre en place face à celui qui intervient, depuis de longs mois, aux côtés du maréchal Khalifa Haftar et des autorités de l'Est, à savoir l'Egypte, les Emirats et l'Arabie saoudite, face visible d'un iceberg plus complexe étant donné les multiples ingérences extérieures dans un pays riche en hydrocarbures.

A priori, l'accord révélé, hier, va consister en cet envoi de conseillers militaires turcs et qataris ainsi que des stages de formation dans les académies militaires des deux pays alliés du GNA. Plus discret sur le calendrier de la mise en oeuvre de ces décisions et sur leur dimension pratique, M. Namrouch a laissé le soin au président du conseil et Premier ministre Fayez al Serraj de discourir sur «les derniers développements» de la scène libyenne et la «mobilisation militaire à l'est de Syrte et dans la région de Joufra», ainsi que l'a indiqué le communiqué des services de communication du GNA.

Syrte et Joufra constituent, en effet, les nouvelles cibles prioritaires du gouvernement Al Serraj alors que le président égyptien Al Sissi, avait menacé d'intervenir militairement au cas où une offensive contre ces deux «lignes rouges» serait engagée.

Depuis que le GNA, appuyé fortement par la Turquie, a réussi à neutraliser l'offensive du maréchal Haftar contre Tripoli, reprenant le contrôle de la totalité du nord-ouest libyen, un statu quo précaire règne autour de Syrte où les troupes de Haftar se sont repliées, à 450 km de la capitale. Présent à Tripoli en même temps que les ministres turc et qatari, le MAE allemand, Heiko Maas a mis en garde contre le «calme trompeur» qui caractérise actuellement la Libye, dénonçant au passage la poursuite du trafic d'armes par «les deux parties et leurs alliés internationaux», en violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Propos qui ont étayé ceux du ministre libyen de l'Intérieur, Fathi Bach-Agha, qui a dénoncé les crimes de guerre commis par les forces adverses et le danger d'une reprise des hostilités à tout moment.