Un chef local des talibans et quatre de ses hommes ont été tués samedi lors de frappes aériennes menées dans la province afghane de Logar (est), a annoncé dimanche le ministère de la Défense. Ces frappes ont été menées par l’armée de l’Air vers 18h heure locale dans le district de Mohammad Agha, entraînant la mort de Waisuddin et de quatre de ses hommes, a précisé la même source dans un communiqué. Waisuddin était accusé d’avoir participé jeudi à l’assassinat de quatre juges d’un tribunal provincial de la province voisine de Paktia dans ce même district de Mohammad Agha alors qu’ils se rendaient en voiture à Kaboul, la capitale afghane. Les talibans et les éléments du groupe autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh), ciblent souvent des responsables civils et religieux en raison de leur soutien au gouvernement. Depuis le début octobre, au moins 17 personnes ont été tuées dans des attaques ciblées à travers le pays.