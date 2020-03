Un commandant des Gardiens de la Révolution iraniens, l’armée d’élite de la République islamique, a été tué vendredi soir dans la banlieue sud de Damas en Syrie, a rapporté, hier, l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). «Farhad Dabirian a été tué à l’aide d’un pistolet muni d’un silencieux dans la zone de Sayyida Zeinab au sud de Damas», a indiqué l’OSDH, sans fournir de précisions. «Il était chargé de la région de Damas et du sud de la Syrie» frontalier d’Israël, a-t-il ajouté. L’agence de presse iranienne Fars a de son côté rapporté hier la mort de «Farhad Dabirian, le défenseur du sanctuaire de Zeinab et ancien commandant de la ville de Tadmour (Palmyre)», sans préciser s’il était membre des Gardiens de la Révolution. «Il est mort en martyr la nuit dernière à Zeinabieh en Syrie», a indiqué Fars, avec deux photos du responsable, vêtu d’un uniforme militaire beige, sans insigne de l’armée d’élite iranienne. Dabirian était à la tête des opérations des Gardiens de la Révolution, au côté des forces syriennes, contre Daesh, à Palmyre. Conquise en 2015 par l’EI, la cité antique avait été reprise en mars 2017 par Damas. Le quartier de Sayyida Zeinab, qui abrite un sanctuaire vénéré par les musulmans chiites, a été le théâtre d’affrontements entre les rebelles et l’armée syrienme, appuyée par des milices iraniennes et le puissant mouvement libanais Hezbollah.