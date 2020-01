Un convoi de véhicules du groupe Hachd al-Chaabi (Forces de la mobilisation populaire) a été pris pour cible lors d’une frappe aérienne menée tôt hier près d’un stade dans le nord de Baghdad, a confirmé ce groupe dans un communiqué.»L’attaque, qui a eu lieu près du stade Taji à Baghdad, a touché un convoi médical des Forces de la mobilisation populaire», a-t-il indiqué. Aucun haut responsable de la Mobilisation populaire n’a été touché, a ajouté le groupe paramilitaire, réfutant les informations précédentes selon lesquelles ses hauts responsables avaient été tués à cette occasion. Des informations précédentes avaient indiqué qu’au moins cinq personnes avaient été tuées et quelques autres blessées dans cette attaque. Pour l’heure, on ignore qui est responsable de cette nouvelle frappe aérienne, mais la télévision d’Etat irakienne en tient les Etats-Unis pour responsables. Il n’y a eu jusqu’ici aucun commentaire de la part de Washington. Ce nouveau raid est survenu près de 24 heures après l’attaque d’un drone américain près de l’aéroport international de Baghdad, au cours de laquelle ont été tués le général Qassem Soleimani, commandant de la force Al-Qods du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, ainsi qu’Abou Mehdi al-Mouhandis, chef adjoint du Hachd al-Chaabi. Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a promis une «terrible vengeance» pour la mort de Qassem Soleimani. Le Pentagone a confirmé que la frappe visant ce dernier avait été effectuée sur ordre du président américain, Donald Trump, parlant d’une «action défensive décisive pour protéger les personnels américains à l’étranger». Le général iranien était de longue date dans le viseur des Américains, Washington arguant de ses soupçons selon lesquels il « pourrait planifier de nouvelles attaques contre des diplomates et des militaires américains » en Irak où sont stationnés près de 16.000 soldats américains, 3000 autres devant s’ajouter aux forces mobilisées dans la région, selon des indications répercutées par le Pentagone à travers les médias occidentaux. Le 31 décembre dernier, des manifestants irakiens avaient pris d’assaut le périmètre de l’ambassade des Etats-Unis à Baghdad pour protester contre les frappes aériennes américaines menées deux jours plus tôt sur cinq sites du groupe Hachd al-Chaabi en Irak et en Syrie, tuant 25 personnes et en blessant 51 autres.