Dans un discours retransmis par les télévisions libyennes Libya al-Wataniya et Libya al-Rasmiya, mardi soir, le président du Conseil présidentiel du gouvernement de consensus national (GNA), reconnu par les Nations unies, Fayez al-Serraj a fait part de sa grande satisfaction au lendemain des différentes rencontres et autres concertations entre les principales parties au conflit, sous l'égide de l'ONU. Il a considéré que les recommandations qui en ont émané sont de bon augure pour la suite des évènements, surtout qu'elles ont abouti, a-t-il souligné, à un compromis sur la tenue prochaine d'élections. Al-Serraj qui a exhorté le comité de dialogue à accélérer le processus de mise en place d'un nouveau pouvoir en Libye a, surtout, surpris tout le monde en annonçant sa décision de céder le témoin au nouveau pouvoir qui émergerait du processus actuel. Prenant soin de rappeler que depuis la signature de l'accord de 2015, à Skhirat, il a oeuvré à maintenir un certain équilibre entre les attentes des différents protagonistes, il a souligné que son «principal souci (fut) de travailler à unifier les institutions de l'Etat pour garantir la satisfaction des besoins» fondamentaux de la population. Relatant le climat politique et social qui a prévalu entre 2017 et 2019 ainsi que la nécessité de parvenir à un règlement pacifique de la crise pour mettre fin à l'effusion de sang, il a mis l'accent sur l'opportunité nouvelle qui s'offre aux parties libyennes. Celles-ci ont convenu lors des dernières réunions, notamment à Montreux (Suisse), d'une phase préparatoire qui doit permettre de booster les prochains pourparlers, prévus le mois prochain à Genève, dont la Mission des Nations unies pour la Libye (Manul) espère qu'ils conduiront à la formation d'un nouvel Exécutif, à même de recevoir les clés de la part de Fayez al-Serraj. Depuis l'annonce inattendue, au Caire, d'un cessez-le-feu sur tout le territoire libyen par al-Serraj et Salah Aguila, président du Parlement basé à Benghazi, les évènements se sont étonnamment accélérés sous la férule de la Manul, et à l'instigation de diverses puissances, notamment régionales. Tout laisse à penser qu'un deal a été conclu entre ces puissances, engagées dans l'un et l'autre camp, pour imprimer une nouvelle dynamique aux discussions entre les deux protagonistes du conflit, l'objectif étant de préserver le Croissant pétrolier des risques d'un embrasement militaire, de plus en plus menaçant du côté de Syrte et d'al Joufra. Le discours d'Al-Serraj reflète clairement cette stratégie quand il indique son souhait sincère de céder «ses» fonctions à un prochain pouvoir exécutif, avant fin octobre, au plus tard, en espérant que le Comité de dialogue achève ses travaux, choisisse un nouveau Conseil présidentiel et transfère les pouvoirs au Premier ministre conformément aux conclusions du Congrès de Berlin. On comprend, en outre, que ces avancées remarquables qui viennent contredire toutes les manoeuvres et toutes les déclarations belliqueuses enregistrées, durant le premier semestre 2020, ont miraculeusement été conclues par le conclave de Montreux, du 7 au 9 septembre derniers, à la faveur duquel les deux camps rivaux ont scellé la paix des braves et balisé la voie à une «solution globale en Libye». Comme Al-Serraj, on ne peut que se féliciter de ce dialogue politique, parrainé par l'ONU, et dont le pari est de tenir des élections dans les 18 mois, tout en restructurant le gouvernement. Dans la foulée de cet événement majeur, le gouvernement de Benghazi a donné sa démission, en réponse aux violentes manifestations d'une population exaspérée par une décennie de manoeuvres et de rendez-vous manqués.